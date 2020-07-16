Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте хабаровского губернатора Сергея Фургала

Это сообщают информагентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Главу региона обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине нулевых. Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» и виновным себя не признаёт. Представителю ЛДПР грозит пожизненный срок. Арест губернатора стал причиной массовых акций протеста в Хабаровском крае.
2020-07-16T12:33:51+03:00
2020-07-16T12:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 16 июля 2020
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