Главный редактор британского издания журнала «Вог» сообщил, что его оскорбили на расовой почве на входе в офис

Главный редактор британского издания журнала «Вог» сообщил, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис. Эдвард Эниннфул написал в соцсетях о необходимости перемен. Как передает Би-би-си, инцидент произошел накануне, когда кавалер Ордена Британской империи шел на работу. Охранник предложил ему воспользоваться задним ходом, через который ходят рабочие и грузчики. Эниннфул посчитал, что это связано с его темным цветом кожи.
2020-07-16T12:33:00+03:00
2020-07-16T12:34:37+03:00
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12:33, 16 июля 2020
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