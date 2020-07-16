Главный редактор британского издания журнала «Вог» сообщил, что его оскорбили на расовой почве на входе в офис

Главный редактор британского издания журнала «Вог» сообщил, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис. Эдвард Эниннфул написал в соцсетях о необходимости перемен. Как передает Би-би-си, инцидент произошел накануне, когда кавалер Ордена Британской империи шел на работу. Охранник предложил ему воспользоваться задним ходом, через который ходят рабочие и грузчики. Эниннфул посчитал, что это связано с его темным цветом кожи.