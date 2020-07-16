Политик Дмитрий Гудков сообщил, что журналисток в Мосгорсуде заставляют снимать майки с надписями в поддержку Ивана Сафронова.

Суд рассматривает жалобу журналиста и советника главы Роскосмоса на арест. Поскольку дело о государственной измене засекречено, заседание идет в закрытом режиме. Петицию «Новой газеты» на сайте Change.org с требованием проводить процесс максимально прозрачно подписали более 60-ти тысяч человек. Как передает корреспондент «Эха», Ивана Сафронова доставили в суд в наручниках, маске и перчатках.