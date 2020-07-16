В Думе предложили ввести серьезные санкции за отказ удалять из интернета запрещенную информацию

Штрафы за такие нарушения могут доходить до 15 млн руб.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий серьезные штрафные санкции в отношении провайдеров и владельцев сайтов, которые не предпринимают меры по ограничению доступа и удалению информации, распространение которой в России запрещено. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Авторы документа отмечают, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами РФ. Так, с YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю нынешнего года не удалено свыше 10 тысяч страниц с запрещенной информацией. Всего же подобных фактов зафиксировано порядка 20 тысяч.

Административный штраф за подобные нарушения предлагается установить от 50 тысяч рублей для граждан, до 15 миллионов для юридических лиц.

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