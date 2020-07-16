Правозащитники из «Агоры» считают, что введение карантинных мер в РФ стало катализатором развития технологий слежки

Автор представленного сегодня доклада, Дамир Гайнутдинов, отмечает, что власти почти половины регионов представили чрезвычайные полномочия, которые включают возможность вмешиваться в частную жизнь граждан, крайне широкому кругу субъектов – от медицинских работников и спасателей до таксистов, народных дружинников и казаков. Это привело, в том числе, к применению явно незаконных дискриминационных практик в отношении представителей уязвимых групп, — говорится в Телеграм-канале главы «Агоры» Павла Чикова.