Детский омбудсмен Москвы насчитала 12 несовершеннолетних, задержанных накануне во время протестов

Ольга Ярославская сказала РИА Новости, что в отделения полиции были вызваны их родители. Их заставили написать объяснительные, после чего всех отпустили. Уполномоченная по защите прав ребенка в Москве добавила, что собирается выяснить, кто из задержанных подростков уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В Москве на Пушкинской площади прошла акция против внесения поправок в Конституцию. По оценке корреспондентов «Эха», в ней участвовали около тысячи человек. Затем было шествие в сторону Цветного бульвара. По данным МВД, были задержаны 132 человека, по сведениям правозащитного проекта «ОВД-инфо» – 147.