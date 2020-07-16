Мосгорсуд приобщил к делу характеристики работодателей Ивана Сафронова и больше десяти поручительств

Это сообщил журналистам адвокат Иван Павлов. Одно из поручительств подписал главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подписал поручительство за Ивана Сафронова потому что абсолютно убежден, что Иван Сафронов не будет препятствовать следствию, не будет пытаться от него скрыться и не будет каким-то образом пытаться ему помешать, поэтому оставаться в следственном изоляторе ему нет никакой необходимости, он может находиться под любой мерой пресечения не связанной с арестом. Все то, что я знаю об Иване Сафронове, и все то, что я вижу последние недели свидетельствует о том, что он намерен разобраться в этой истории и доказать свою невиновность». – сказал он.

Т.Дзядко подчеркнул, что обвинение не предоставило никаких доказательств виновности журналиста.

«Я пока не увидел никаких подтверждений того, в чем его обвиняют, собственно, никаких доказательств предъявлено не было, и это еще один аргумент в пользу того, чтобы этот человек оставался не в СИЗО «Лефортово», а на свободе», — заключил он.

Сразу несколько главных редакторов российских изданий подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, в частности, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская, главный редактор журнала Forbes Николай Мазурин и многие другие. Также у адвокатов есть положительные характеристики И.Сафронова, которые предоставили и все его бывшие работодатели, и госкорпорация «Роскосмос», где он числится сейчас. Эти документы защита представит сегодня в Московском городском суде, где она во второй раз попробует добиться освобождения Ивана Сафронова из-под ареста.

ФСБ обвиняет журналиста в передаче секретных данных чешской разведке в 2017 году, когда работал в газете «Коммерсант».