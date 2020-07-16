Участники комитета «НЕТ» планируют продолжить сбор подписей в центре Москвы против поправок к Конституции

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» участник комитета «НЕТ» Марина Литвинович.

«Мы очень рады, что такой большой отклик, мы вчера собрали 5 тысяч подписей, в Питере собрали около 3 тысяч. У нас через интернет собираются подписи и во многих городах. Это все значит, что люди не просто сходили, проголосовали, сказали «нет», они еще и готовы отстаивать свой голос, они к нему серьезно относятся. В отличие от наших властей, которые к протестным голосам относятся несерьезно, они считают, что их можно выкинуть в мусорку и потоптать. Мы видим, что масса людей хочет свой голос отстаивать, и мы вчера приняли решение, что будем продолжать собирать подписи, возможно, прямо у памятника Пушкину с какой-то периодичностью, может быть, через день, может быть каждую среду, потому что желающих оказалось много», — сказала она.

Накануне в центре Москвы были задержаны свыше 100 человек на акции против поправок к Конституции.

В числе задержанных оказались журналисты, муниципальный депутатат Юлия Галямина с дочерью, политолог Борис Кагарлицкий и координатор кампании «НЕТ» Марина Литвинович, а также несколько подростков и просто случайных прохожих. Акция началась в 7 вечера в среду на Пушкинской площади. Там собралось более тысячи человек, чтобы подписать иск в суд против итогов голосования по поправкам.

Сначала акция проходила спокойно, полиция наблюдала за сбором подписей, не вмешиваясь. Затем часть протестующих устроила стихийное шествие по бульварам в сторону Трубной площади. Когда люди вышли на Петровку, силовики начали жестко и без разбора задерживать людей.