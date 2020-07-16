Власти Москвы обещают с этого дня бесплатное тестирование на коронавирус

Как говорится на официальном сайте мэра Сергея Собянина, сделать это возможно по предварительной записи в одной из 162-х поликлиник. Записаться можно на портале mos.ru или через мобильные приложение ЕМИАС.инфо и Госуслуги Москвы. Там же спустя три дня будут доступны результаты. Анализ будут брать в виде мазка из носоглотки.