Катер с останками адмирала Федора Ушакова обойдет корабли в Кронштадте, которые будут участвовать в параде

Затем мощи, привезенные из монастыря в Мордовии, доставят в Никольский морской собор, где они будут находиться вплоть до парада, который намечен на 26 июля по случаю Дня военно-морского флота. Об этом сообщили ТАСС в Западном военном округе. Адмирал Федор Ушаков в 2001-м году был причислен Русской православной церковью к лику святых.