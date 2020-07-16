Катер с останками адмирала Федора Ушакова обойдет корабли в Кронштадте, которые будут участвовать в параде

Затем мощи, привезенные из монастыря в Мордовии, доставят в Никольский морской собор, где они будут находиться вплоть до парада, который намечен на 26 июля по случаю Дня военно-морского флота. Об этом сообщили ТАСС в Западном военном округе. Адмирал Федор Ушаков в 2001-м году был причислен Русской православной церковью к лику святых.
2020-07-16T11:33:07+03:00
2020-07-16T11:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 16 июля 2020
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