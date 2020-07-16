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11:06, 16 июля 2020

Футбольный клуб «Спартак» накануне обыграл с крупным счетом грозненский «Ахмат»

Тем временем в команде «Уфа» обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Спартак, не побеждавший до этого в пяти турах подряд, наконец то порадовал своих болельщиков, разгромив грозненский Ахмат 3-0. Но владелец столичного клуба Леонид Федун остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого. Который сперва отменил гол «Спартака», а затем и пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения судья принял после просмотра видеоповтора. По словам Федуна, чтобы красно-белые стали Чемпионами, необходим хештег #судитеспартаккакзенит.

Еще в одном матче дня Оренбург проиграл на выезде Зениту 1-4 и официально покинул Премьер Лигу.
Между тем, в Уфе зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Тем не менее, по словам Председателя попечительского совета клуба Ростислава Мурзагулова, матч уфимцев против столичного Динамо, запланированный на сегодня, состоится.

Сегодня же пройдет столичное дерби Локомотив-ЦСКА. Обе команды претендуют на медали первенства и путевку в Лигу Чемпионов.



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