Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Музыкант заплатил регистрационные взнос в размере 35 тысяч долларов, — сообщает агентство Associated Press. Канье Уэст подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки. Агентство отмечает, что в других штатах рэпер эти сроки пропустил.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что Канье Уэсту не составит труда отобрать голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.