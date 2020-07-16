Власти Свердловской области рекомендуют жителям не участвовать в крестном ходе в годовщину расстрела царской семьи

Шествие, которое ежегодно собирает несколько десятков тысяч верующих, ожидается этой ночью.

Заявление властей про крестный ход было адресовано всем участникам массовых мероприятий. Вице-губернатор СО Павел Креков сообщил, что организаторы крестного хода получили все рекомендации по эпидбезопасности. И в это же время заместитель губернатора порекомендовал всем гражданам «поберечь свое здоровье и не принимать участие в любых публичных мероприятиях». Далее Павел Креков формулировку «не принимать» исправил на «минимизировать такого рода участие». Екатеринбургская епархия в свою очередь сообщила об отсутствии каких-либо ограничений на проведение крестного хода в Екатеринбурге.

Участники Царских дней предстоящей ночью пройдут из Екатеринбурга до Ганиной Ямы 25 км. Крестный ход будут предварять два массовых богослужения, — литургия и всенощное бдение.