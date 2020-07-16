В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неудаление информации, который коснется Фейсбука, Твиттера и YouTube

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неудаление информации, который коснется соцсетей Фейсбук, Твиттер и портала YouTube.

Его авторами стали депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. В пояснительной записке говорится, что законопроект должен устранить пробел в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства. Там отмечается, что сейчас вопреки требованиям Роскомнадзора с портала YouTube не удалено более 10 тысяч интернет-страниц запрещенной информации, из соцсети Твиттер – почти полторы тысячи, — передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что штраф за отказ сайтов удалить информацию по требованию Роскомнадзора составит до 4 миллионов рублей, а если речь идет о не удаленных детском порно и призывах к экстремизму, то штраф может вырасти до 15 миллионов рублей, — сообщает ТАСС.