Мосгорсуд, как ожидается, приступит к рассмотрению жалобы на арест журналиста и советника главы Роскосмоса Сафронова

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Его обвиняют в государственной измене. Главные редактора ряда СМИ и медиаменеджеры подписали личные поручительства за Ивана Сафронова. В частности, это сделал бывший издатель газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Спецслужбы пытаются все засекретить и сторона, обвиняющая Ивана, – это сторона анонимная, в отличие от милиции, мы не знаем, кто в спецслужбах работает, что это за фамилии, что это за люди, чем они известны и так далее. Тем важнее, чтобы Ивана защищали, за него ходатайствовали, его рекомендовали и за него просили люди с открытым забралом, называя свои фамилии. Я безусловно буду подписывать ходатайства и открытые письма и участие в пикетах столько, сколько это возможно», — сказал он.

Бывший издатель «Ведомостей» подчеркнул, что Иван Сафронов один из немногих журналистов, за которых он готов ходатайствовать перед российским судом.

«У меня нет никаких сомнений в его глубокой порядочности, верности профессии, не говоря уже об интересах страны и того сектора, о котором он писал. Он вызывал огромное уважение внутри военпрома», — отметил Д.Кудрявцев.

Сразу несколько главных редакторов российских изданий подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, в частности, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская, главный редактор журнала Forbes Николай Мазурин и многие другие. Также у адвокатов есть положительные характеристики Сафронова, которые предоставили и все его бывшие работодатели, и госкорпорация «Роскосмос», где он числится сейчас. Эти документы защита представит сегодня в Московском городском суде, где она во второй раз попробует добиться освобождения Ивана Сафронова из-под ареста.

ФСБ обвиняет журналиста в передаче секретных данных чешской разведке в 2017 году, когда работал в газете «Коммерсант». Ранее в Москве в поддержку Ивана Сафронова прошли одиночные пикеты у здания ФСБ. Участники акции были задержаны.