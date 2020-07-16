В России выявлено 6428 новых случаев коронавируса

Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 167 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 443 человека.

Общее число тех, у которого была обнаружена новая инфекция, превысило 752 тысячи. По данным оперативного штаба, за сутки из больниц были выписаны свыше 8-ми тысяч пациентов, которые перенесли коронавирус. В мэрии Москвы отрапортовали о выявлении минимального с начала апреля числа новых случаев заражения коронавирусом. Его обнаружили за сутки у 531-го человека. Всего в Москве, по официальным данным, с начала пандемии зафиксировано более 230-ти тысяч заболевших. Скончались от новой инфекции свыше 4200 человек, по всей стране – почти 12 тысяч.