Белорусские правозащитники заявили о беспрецедентном насилии перед президентскими выборами

Такую оценку, в частности, дал координатор общественной кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. По его словам, в республике во время избирательной кампании появлялись новые политически узники, но никогда их не было уже с первых этапов. Лабкович напомнил, что на данный момент правозащитники признали политзаключенными 25 человек, большинство из которых связаны с избирательной кампанией, — передает Интерфакс.