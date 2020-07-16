Белорусские правозащитники заявили о беспрецедентном насилии перед президентскими выборами

Такую оценку, в частности, дал координатор общественной кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. По его словам, в республике во время избирательной кампании появлялись новые политически узники, но никогда их не было уже с первых этапов. Лабкович напомнил, что на данный момент правозащитники признали политзаключенными 25 человек, большинство из которых связаны с избирательной кампанией, — передает Интерфакс.
2020-07-16T10:31:44+03:00
2020-07-16T10:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 16 июля 2020
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