Предвыборный съезд Республиканской партии США может пройти на открытом воздухе из-за угрозы коронавируса

Это допустил вице-президента Майкл Пенс. В Белом доме отметили, что Дональд Трамп по-прежнему намерен провести съезд однопартийцев во Флориде, несмотря на резкий рост заражения коронавирусом в этом штате. Мероприятие должно пройти с 24-гоп о 27 августа.

Трамп на съезде будет официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Соперником Трампа будет бывший вице-президент США Джозеф Байден от Демократической партии. Кроме того, в выборах, которые намечены на 3 ноября, планирует участвовать известный рэпер Канье Уэст.