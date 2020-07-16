Социальная сеть «Твиттер» восстановила работу после масштабной хакерской атаки

Ранее неизвестные получили доступ к учётным записям десятков знаменитостей и крупных корпораций.

Основатель «Твиттера» Джек Дорси объявил, что для администрации социальной сети это был тяжелый день, и там ужасно себя чувствуют из-за того, что произошло. В техподдержке компании отметили, что большинство пользователей снова могут публиковать твиты. При этом, специалисты не исключили, что в ближайшее время эта функция может периодически исчезать из-за проверок системы безопасности.

Вчера вечером неизвестные хакеры взломали более пятидесяти учётных записей с большим количеством подписчиков. Среди них — аккаунты политика Барака Обамы, предпринимателя Илона Маска, рэпера Канье Уеста и других. На их страницах появились сообщения о раздаче криптовалюты. Там обещалось, что если человек переведёт какое-то количество биткоинов по указанной в посте ссылке в течение тридцати минут, то ему вернут в два раза больше денег. Объяснялось происходящее по-разному. Например, в аккаунте миллиардера Джефа Безоса было сказано, что таким образом он хочет вернуть деньги обществу, а музыкант Канье Уэст якобы так благодарил фанатов за их любовь.

По данным агентства РИА «Новости», в результате этой хакерской атаки на счета злоумышленников попало как минимум сто двенадцать тысяч долларов. Всего было произведено более трёхсот транзакций.

Тем временем американское интернет-издание Cointelegrapgh сообщает, что генеральный директор компании BitTorrent Джастин Сан пообещал миллион долларов за информацию о злоумышленниках, которые стоят за этими взломами.