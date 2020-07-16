Мосгорсуд в эти минуты, как ожидается, приступит к рассмотрению жалобы на арест хабаровского губернатора Фургала

Его обвиняют в организации убийств местных предпринимателей в середине нулевых. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности. Из-за его ареста в Хабаровском крае ранее прошли массовые акции.

Хабаровское отделение ЛДПР в ближайшие дни планирует подать заявку на проведение официального митинга в городе. Об этом в эфире «Эха» рассказал руководитель фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

Зюбр добавил, что сейчас заявка проходит согласование в центральном аппарате партии и в ближайшие несколько дней будет официально подана