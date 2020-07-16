Главные редактора ряда изданий поручились за Ивана Сафронова

Свои подписи на документах поставили, в частности, Дмитрий Муратов из «Новой газеты», Тихон Дзядко с телеканала «Дождь», Николай Мазурин из журнала «Форбс», главред интернет-издания «Белл» Ирина Малкова и ряд других. Это сообщили РБК адвокаты Сафронова Дмитрий Катчев и Иван Павлов. По их словам, они собрали положительные характеристики от всех работодателей их подзащитного, включая Роскосмос и государственное агентство ТАСС.

Журналиста и советника главы госкопорации обвиняют в государственной измене. Жалобу стороны защиты на его арест сегодня вскоре начнет рассматривать Мосгорсуд.