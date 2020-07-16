Газета The New York Times узнала о возможном запрете членам Коммунистической партии Китая на въезд в США

По информации источников издания, такое предложение включено в проект указа президента Дональда Трампа. Запрет будет также распространяться на ближайших родственников китайских коммунистов, а тем из них, кто уже находится в США, визы планируют аннулировать. Выполнить подобный запрет, по мнению газеты, будет крайне сложно, поскольку в Коммунистической партии Китая состоят 92 миллиона человек.
2020-07-16T09:34:12+03:00
2020-07-16T09:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 16 июля 2020
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