Дистанционное голосование одновременно с традиционным будет проводиться для жителей Марьино и Бабушкинского района. Это сказал ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Голосование планируется организовать на платформе портала мэра и правительства Москвы mos.ru.
Единый день выборов пройдет 13-го сентября.
Около 70 тысяч жителей Москвы смогут проголосовать по интернету на выборах муниципальных депутатов
Дистанционное голосование одновременно с традиционным будет проводиться для жителей Марьино и Бабушкинского района. Это сказал ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Голосование планируется организовать на платформе портала мэра и правительства Москвы mos.ru.