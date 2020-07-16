Около 70 тысяч жителей Москвы смогут проголосовать по интернету на выборах муниципальных депутатов

Дистанционное голосование одновременно с традиционным будет проводиться для жителей Марьино и Бабушкинского района. Это сказал ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Голосование планируется организовать на платформе портала мэра и правительства Москвы mos.ru.

Единый день выборов пройдет 13-го сентября.