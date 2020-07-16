США обвинили российских наемников в нарушении эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию. В африканском командовании вооруженных сил Америки заявили, что ЧВК Вагнера с середины июня заминировала районы вблизи Триполи и города Сирт. Генерал Бредфорд Геринг подчеркнул, что частая военная компания применяет безответственную тактику, из-за которой страдают и гибнут мирные жители, передает Интерфакс. Он подчеркнул, что у России есть возможность это остановить, но судя по всему, нет желания.

Российские официальные лица существования ЧВК Вагнера не признают. Американские военные оценивают численность бойцов ЧВК Вагнера в Ливии в 2 тысячи человек.