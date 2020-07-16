Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена обратиться в полицию из-за вчерашних задержаний

Она сказала Интерфаксу, что собирается выяснить причины таких действий сотрудников правоохранительных органов.

Накануне в Москве на Пушкинской площади, по оценке наших корреспондентов, собрались около тысячи человек, протестующих против внесения поправок в Конституцию. Затем участники акции направились в сторону Цветного бульвара. По данным МВД, были задержаны 132 человек, по сведениям правозащитного проекта «ОВД-инфо»— 147.