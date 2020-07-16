Хакеры взломали аккаунты в Твиттере миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

В их микроблогах были размещены сообщения с предложением миллионам подписчиков перечислить биткоины на указанный счет. Тем, кто сделает это раньше, злоумышленники обещали вернуть сумму в двойном размере. Как передает агентство Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110-ти тысяч долларов. Также атаке подверглись официальные страницы в Твиттере ряда крупных компаний, в том числе Apple, а также учетные записи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и рэп-музыканта Канье Уэста, которые намерены участвовать в президентских выборах.

В администрации соцсети сообщили, что атака была скоординирована. Ведется расследование.