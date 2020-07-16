Российская сторона отозвала свои экспонаты с выставки в Германии к 75-летию Потсдамской конференции

Помощник президента России Владимир Мединский обвинил немецких организаторов в передергивании исторических фактов. В интервью «Российской газете» он пояснил, что речь идет о подписях, которые должны были сопровождать привезенные из России экспонаты, в том числе личные вещи Сталина. Бывший министр культуры утверждает, что комментарии к музейным ценностям наносили репутационный ущерб российской стороне.

Издание поясняет, что претензии возникли из-за формулировки о том, что Сталин был единственным правителем и обеспечивал свою власть при поддержке тайной полиции. Представитель Музея победы Станислав Давыдов заявил газете, что тайной полиции в СССР никогда не было.