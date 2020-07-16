Сразу несколько главных редакторов российских изданий подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова

Сегодня суд рассмотрит жалобу на его арест.

Адвокатам Ивана Сафронова удалось собрать несколько десятков поручительств. Они рассказали агентству РБК, что их подписали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская, главный редактор журнала Forbes Николай Мазурин и многие другие.

Также у адвокатов есть положительные характеристики Сафронова, которые предоставили и все его бывшие работодатели, и госкорпорация «Роскосмос», где он числится сейчас. Эти документы защита представит сегодня в Московском городском суде, где она во второй раз попробует добиться освобождения Ивана Сафронова.

Лефортовский суд Москвы арестовал его 7-ого июля в связи с делом о государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в передаче секретных данных чешской разведке в 2017-ом году, когда работал в газете «Коммерсант». Сам Сафронов вины не признаёт.

Ранее в поддержку арестованного выступали десятки российских изданий. В многочисленных заявлениях было сказано, что Сафронова нужно освободить, а дело необходимо рассматривать в условиях максимальной гласности.