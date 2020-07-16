Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в десятку богатейших людей планеты по версии «Форбс»

По информации журнала, состояние бизнесмена сейчас превышает 70 миллиардов долларов. Издание отмечает, что если в марте акции компании Tesla стоили около 400 долларов за штуку, то теперь – уже более полутора тысяч. В рейтинге «Форбс» Илон Маск находится на восьмом месте.