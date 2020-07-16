Власти Индонезии намерены отслеживать передвижение по стране иностранцев с помощью цифровых кодов

Как пишет газета Джакарта Пост", соответствующий документ был подготовлен Министерством юстиции и представлен на утверждение президенту Джоко Видодо. QR-код, который представляет собой графическое изображение, будет вклеиваться в паспорт или на визу.

В минувшем году страну посетили более 16-ти миллионов иностранных туристов. Среди россиян популярностью пользуется остров Бали.