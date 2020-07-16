Роспотребнадзор Бурятии выявил массовое заражение коронавирусом на съемках клипа

Опасная инфекция была обнаружена у 8 из 18 участников съемок. Они, а также те, кто контактировал в ними, отправлены на карантин, — передает ТАСС. Местные СМИ пишут, что клип снимал один из бурятских режиссеров.

По информации Роспотребнадзора, в Бурятии с начала пандемии было зафиксировано более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2700 человек, умерли 34.