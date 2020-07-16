Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту дела о хищении 7-ми миллиардов рублей у «Новикомбанка»

Была частично удовлетворена жалоба адвокатов гендиректора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» Давида Тетро. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом Мосгорсуд установил срок содержания обвиняемого под стражей до 29-шо июля включительно.