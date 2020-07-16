Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту дела о хищении 7-ми миллиардов рублей у «Новикомбанка»

Была частично удовлетворена жалоба адвокатов гендиректора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» Давида Тетро. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом Мосгорсуд установил срок содержания обвиняемого под стражей до 29-шо июля включительно.
2020-07-16T08:31:37+03:00
2020-07-16T08:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 16 июля 2020
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