США ввели новые санкции против лиц и компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным

СМИ его нередко называют поваром Путина. Как объявило американское Министерство финансов, в «черный список» внесены еще три физических лица и пять компаний. Как следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента, санкции вводятся за вмешательство в американские выборы, а также за дестабилизирующую активность в Судане.