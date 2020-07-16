США ввели новые санкции против лиц и компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным

СМИ его нередко называют поваром Путина. Как объявило американское Министерство финансов, в «черный список» внесены еще три физических лица и пять компаний. Как следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента, санкции вводятся за вмешательство в американские выборы, а также за дестабилизирующую активность в Судане.
2020-07-16T08:31:05+03:00
2020-07-16T08:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 16 июля 2020
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