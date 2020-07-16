На Твиттер совершена крупнейшая хакерская атака

Злоумышленники получили доступ к целому ряду учётных записей крупных компаний и знаменитостей.

Сообщения о бесплатной раздаче криптовалюты почти одновременно появились на страницах миллиардеров Илона Маска, Джефа Безоса, а также компаний Apple, Uber и многих других. Каждый раз текст немного отличался, но как правило там было написано, что в течение следующих тридцати минут хозяин аккаунта удвоит все биткоины, которые ему переведут по прилагаемой ссылке. Объяснялось это разными причинами, например, музыкальный исполнитель Канйе Вест таким образом якобы отвечал на любовь своих фанатов, а политик Барак Обама помогал людям в условиях эпидемии коронавируса.

У многих пользователей «Твиттера» эти публикации вызвали недоумение. Тем не менее, как сообщает агентство РИА «Новости», в результате произошло более трёхсот транзакций и всего злоумышленникам перевели около ста двенадцати тысяч долларов.

Сейчас сообщения удаляются с взломанных учётных записей. В администрации социальной сети заявили, что знают о проблеме. Там отметили, что в ближайшее время возможны перебои в работе «Твиттера» из-за проверки безопасности. На этот период пользователи могут лишиться возможности публиковать посты или менять пароли.

Кто стоит за этими взломами — неизвестно. РБК пишет, что один из пострадавших, генеральный директор компании Torrent Джастин Сан пообещал миллион долларов тому, кто найдет этих хакеров.