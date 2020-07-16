Серия одиночных пикетов поддержку обвиняемых по делу Нового величия пойдет у здания ФСБ на Лубянке

Акция организована Открытой Россией. Ее также поддержали правозащитные движения и политические партии Гражданское общество, Яблоко и другие.

Судебный процесс находится на заключительной стадии. Сторона обвинения запросила для 4 фигурантов условные сроки, еще трое могут получить реальные. Один обвиняемый сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежище на Украине.

Членов Нового величия, по большей части подростков, обвиняют в создании экстремистской организации с целью свержения государственного строя. По версии самих подростков и их родственников Новое величие создал провокатор из силовых структур, а показания были добыты следователями незаконными методами.



Заседания по делу откладывались более 10 раз: сперва по причине болезни судьи, а затем из-за пандемии коронавируса.