Акция против поправок к Конституции в Москве завершилась жесткими задержаниями

Силовики вмешались в демонстрацию, когда участники митинга начали шествие по улицам города.

Несколько десятков человек задержали в центре Москвы накануне в ходе акции. По подсчетам издания ОВД Инфо более 100. Силовики действовали жестко – людей выхватывали из толпы и волокли в автозаки. Там оказались несовершеннолетние, журналисты, а также муниципальный депутат Юлия Галямина. Эху она рассказала, что задержали ее за организацию несанкционированной акции. Галямина была одной из тех, кто предложил собраться на Пушкинской площади, чтобы подписать иск в суд против поправок к Конституции.

Акция началась там и проходила мирно. Силовики, которых заранее стянули в центр, собравшихся не трогали. Позже часть демонстрантов начла шествие по бульварам. Участники акции перекрывали движение, в какой-то момент несколько демонстрантов легли на дорогу, чтобы не дать проехать силовикам. Задержания начались, когда люди вышли на улицу Петровка.

Аналогичная акция в Санкт-Петербурге накануне собрала около тысячи человек. О заражениях не сообщалось