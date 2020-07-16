ЦИК сегодня обсудит возможность многодневного голосования на выборах всех уровней

Такая инициатива появилась после проведения голосования по поправкам к Конституции.

Центризбирком сегодня планирует обсудить предложение о многодневном голосовании с партиями и экспертами. Об этом ранее рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, окончательное решение будет принято только после этих консультаций. Между тем, накануне Госдума приняла во втором чтении поправки о голосовании в течение нескольких дней, но не больше трех. На предстоящие в сентябре выборы законопроект не распространяется.

Издание РБК ранее сообщало, что в Кремле склоняются к проведению голосования в течение именно трех дней. Помимо этого, администрация президента обдумывает и ряд других изменений, которые были опробованы на недавнем голосования по поправкам к Конституции. В их числе – отмена «дня тишины», а также назначение наблюдателей только через Общественную палату и снятие запрета на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков.

По оценке некоторых представителей оппозиции, голосование в течение нескольких дней создаст дополнительные возможности для манипуляций.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о трехдневном голосовании. Выборы в России с каждым годом вызывают все меньше доверия, — сказал «Эху» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

По словам Дмитрия Орешкина, продленное голосование – это бездонный ресурс для фальсификаций.