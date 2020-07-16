Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест хабаровского губернатора. Сергей Фургал обвиняется в убийствах и покушении на убийство предпринимателей 15-летней давности. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым преступлениям Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года. Его арест вызвал в регионе небывалые протесты, которые не прекращаются почти неделю. С должности он пока не снят. ВРИО губернатора не назначен.

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, как сообщает ОНК, ничего не знает о массовых акциях в его поддержку. Глава Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева также рассказала «Эху», что Фургал намекал на давление с целью заставить его покинуть пост.

По словам Евы Меркачевой, жалоб на условия содержания у Фургала нет.