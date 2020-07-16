Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова

Его обвиняют в государственной измене.

Защита Ивана Сафронова во второй раз, теперь уже в апелляционной инстанции попробует добиться освобождения подсудимого. Чем именно следствие обосновало необходимость содержания советника Роскосмоса в СИЗО – неизвестно, поскольку заседание в Лефортовском суде было закрыто от общественности. На рассмотрение этого дела не пускают слушателей, поскольку оно открыто по статье о государственной измене.

В ФСБ считают, что Сафронов еще в 2017-ом году, когда работал в газете «Коммерсант», передал секретные данные спецслужбе чешской республики, которая работала на США. По версии обвинения, информация каким-то образом касалась деятельности российской армии на Ближнем Востоке и военно-технического сотрудничество со странами Африки.

Сам Сафронов вины не признаёт. Ранее в его поддержку выступали десятки российских изданий. В основном, они требуют освободить подсудимого и обеспечить максимальную публичность и гласность этому делу.

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, подсудимый уверен, что дело в отношении него завели из-за одной из его заметок. Из-за какой точно – он пока не сказать не может.