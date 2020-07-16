ФБР посоветовало пользователям не доверять хакерам и не пересылать криптовалюту или деньги по запросам, опубликованным во взломанных популярных аккаунтах.

Как заявили в офисе ФБР в Сан-Франциско, служба осведомлена о происшествии с безопасностью, затронувшем учетные записи известных людей, передает телеканал ABC11.

В свою очередь основатель и глава Twitter Джек Дорси назвал случившееся «тяжелым днем» и пообещал, что компания подробно расскажет об инциденте, когда у нее будет «больше понимания того, что конкретно произошло».