В Центре Москвы на акции против поправок к Конституции задержаны десятки людей. По данным полиции — 132 человека, проект ОВД Инфо сообщает о 147-ми задержанных. Столичный омбудсмен потребует от полиции объяснений причин задержания на Пушкинской площади. В интервью Интерфаксу Татьяна Потяева также заявила, что отдельно займется темой задержания журналистов, если информация на этот счет подтвердится.
2020-07-16T06:35:46+03:00
2020-07-16T06:35:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 16 июля 2020
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