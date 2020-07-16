Самолет-разведчик разбился на востоке Турции. Как передает агентство Anadolu, погибли семь человек, включая двух пилотов. О причинах катастрофы не сообщается. Обломки самолета были обнаружены в горах на западе провинции Ван на высоте более двух тысяч метров.