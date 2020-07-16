Самолет-разведчик разбился на востоке Турции. Как передает агентство Anadolu, погибли семь человек, включая двух пилотов. О причинах катастрофы не сообщается. Обломки самолета были обнаружены в горах на западе провинции Ван на высоте более двух тысяч метров.
2020-07-16T06:33:53+03:00
2020-07-16T06:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 16 июля 2020
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