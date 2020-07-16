Полиция составляет протоколы на задержанных на акции протеста в Москвы. Как рассказал Интерфаксу адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, им вменяют участие в несанкционированной акции. По его словам, максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток. Это даёт полиции формальное право на административное задержание на 48 часов.