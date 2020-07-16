Суд ЕС огласит сегодня решение по иску к Фейсбуку о несоблюдении закона о неприкосновенности личной жизни

Социальной сети могут грозить большие штрафы.

Суд Европейского союза в Люксембурге должен объявить, соответствуют ли принципы работы Фейсбука законодательству ЕС. Как утверждает австрийский юрист Макс Шремс, который и подал иск, социальная сеть хранит часть данных в Америке, а законы США разрешают своим спецслужбам собирать информацию, которая приходит в страну из-за рубежа. Проблема в том, что европейское законодательство требует такие данные защищать.

Изначально Шремс обращался в Верховный суд Ирландии, но там этот иск заморозили и передали в Люксембург, посчитав, что Фейсбук действительно может нарушать европейское законодательство. В прошлом году на сторону заявителя встал и генеральный адвокат Европейского суда Хенрик Саугмандсгаард, когда выступал с консультативным заключением.

Изначально планировалось, что иск к Фейсбуку будет коллективным. К нему хотели присоединиться более 25-ти тысяч человек. Тем не менее, в суд ЕС отклонил такую возможность.