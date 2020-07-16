Делегация старейшин Ливии встретится с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси

50 представителей племен востока, юга и запада Ливии приедут в Каир. Об этом рассказал вице-председатель Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии Ас-Синуси Аль-Халик, который и возглавит делегацию. Предмет для разговора появился после того, как Палата представителей Ливии, которая поддерживает Ливийскую национальную армию генерала Халифы Хафтара, разрешила Египту вмешаться в вооруженный конфликт в стране. Вторая сторона, а именно Правительство национального согласия, контролирующая запад Ливии, отбросила войска Хафтара от столицы страны Триполи и вышла к Сирту, расположенному в 900 километрах от египетской границы. Египет, который поддерживает ЛНА не раз называл эту зону красной-линией, пересечение которой он не потерпит.

Международное сообщество опосается, что вмешательство Египта может привести к эскалации конфликта. Турция, которая выступает на стороне правительство национального согласия, требует отвести войска Хафтара от Сирта.