Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на арест журналиста Ивана Сафронова

Защита настаивает на том, что решение суда первой инстанции незаконно. Об этом «Эху» рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

К делу Сафронова проявлен огромный общественный интерес, который необходимо удовлетворить, добавил Иван Павлов. По данным защиты, ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями российских Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Вины Сафронов не признал, в настоящее время он содержится в столичном СИЗО «Лефортово».