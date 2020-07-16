Белый дом рассматривает возможность запрета на въезд в США членам Компартии Китая и их семьям.

По сведениям The New York Times, это дожно стать ответом на ущемление автономии Гонконга. По информации источников издания, ограничения на въезд коснутся и всех китайских военнослужащих. Ожидается, что соответствующее решение будет оформлено указом президента Трампа, который вправе ограничивать въезд в страну на основании Закона об иммиграции и гражданстве.