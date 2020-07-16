Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей планеты по версии журнала «Форбс».

Американский предприниматель возглавляющий компании Tesla и SpaceX к настоящему моменту обладает состоянием, превышающем 70 млрд долларов. «Форбс» указывает, что по большей части увеличение состояния Маска связано с резким ростом стоимости акций Tesla. Издание ставит Маска на восьмую строчку в списке миллиардеров
2020-07-16T05:09:18+03:00
2020-07-16T05:09:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 16 июля 2020
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