Twitter объявил, что большая часть аккаунтов снова доступна после крупнейшей хакерской атаки.

В числе пострадавших от взлома оказались кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Хакеры обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
2020-07-16T05:08:14+03:00
2020-07-16T05:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 16 июля 2020
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