Twitter объявил, что большая часть аккаунтов снова доступна после крупнейшей хакерской атаки.

В числе пострадавших от взлома оказались кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Хакеры обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.