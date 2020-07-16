Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест хабаровского губернатора.

Сергей Фургал обвиняется в убийствах и покушении на убийство предпринимателей 15-летней давности. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым преступлениям Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года. Его арест вызвал в регионе небывалые протесты, которые не прекращаются почти неделю. С должности он пока не снят. ВРИО губернатора не назначен.
2020-07-16T05:06:44+03:00
2020-07-16T05:06:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677109-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 16 июля 2020
Загрузка комментариев...